Plastica nel latte nuovo richiamo alimentare | incredibile il motivo della contaminazione

Leggi tutta la notizia su informazioneoggi

(Di venerdì 13 settembre 2024) Unha coinvolto un alimento molto apprezzato, il. Sono stati trovati frammenti di. Un problema tecnico sembrerebbe stia causando una compromissione alla sicurezza delin bottiglia. Parliamopresenza del tappo che non si stacca, nuova modernissima invenzione salva-ambiente. Ilè scattato in via precauzionale anche se non dovrebbero esserci rischi per la salute dei consumatori.nel, lotto ritirato (Informazioneoggi.it)Trucioli dinelle bottiglie dia causa del famoso tappo non staccabile. Gli standard europei impongono l’uso di questi nuovi tappi seppure tanti siano i pareri contrari. Potranno anche aiutare a ridurre l’inquinamento dato che non finiranno più buttati in strada, ad esempio, ma ciò che è certo è che aumentano il livello di nervosismo delle persone.