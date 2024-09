Munch è a Milano | a Palazzo Reale il Grido interiore che scava negli abissi dell’anima

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – Afferra allo stomaco e costringe are nei recessi dell'anima, risvegliando domande sulla vita, sulla sua tragicità e limitatezza, mentre davanti allo sguardo scorrono immagini legate al dolore e alla disperazione ma anche all'amore e al mistero della vita. Dopo 40 anni dall'ultima mostra a, Edvardviene celebrato con una grande retrospettiva allestita a, un percorso di cento opere dal forte impatto emotivo in calendario dal 14 settembre al 26 gennaio 2025. Promossa dal Comune di- Cultura con il patrocinio del ministero della Cultura e dellaambasciata di Norvegia a Roma, e prodotta dae Arthemisia in collaborazione con il Museodi Oslo, “- Il” è curata da Patricia G.