Lucca Comics & Games – La selezione dei Lucca Comics Awards 2024

(Di venerdì 13 settembre 2024) Esplorare generi, stili e autori/autrici, in un vero e proprio viaggio tra le tavole, per individuare le eccellenze della Nona Arte pubblicate in Italia nell’ultimo anno: è questo lo scopo a cui è stato chiamato il Comitato dei Lettori e delle Lettrici di, composto dai contributori e contributrici culturali del festival, che ha selezionato le 32 opere finaliste (tra oltre 330 candidature pervenute), tra le quali la giuria dei(https://.com/) sceglierà i vincitori e le vincitrici, che verranno annunciati nel corso della cerimonia ufficiale del 31 ottobre al Teatro del Giglio.