Lo stress da lavoro uccide anche la tecnologia | altro che lontano ricordo

(Di venerdì 13 settembre 2024) di Luisa Bizzotto Ilè una delle componenti che occupa maggiormente la vita di tutti noi. Per questo motivo è imprescindibile e necessario che questa parte sia bilanciata con tutte le altre attività giornaliere. Dopo la pandemia, la concezione delè nettamente cambiata. I giovani d’oggi sembrano non accettare più situazioni massacranti e ambienti svalutanti. Secondo un report di Area studi Legacoop e Ipsos, i ragazzi temono più di tutto di essere sfruttati e di non riuscire ad avere una relazione distesa con i colleghi. I giovani dai 18 ai 34 anni vorrebbero avere una giusta remunerazione, fare esperienza ed essere apprezzati. Se si considera una scala valoriale, iloccupa solamente l’ottavo posto in lista.