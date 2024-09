LIVE Cobolli-Bergs Italia-Belgio 1-0 Coppa Davis in DIRETTA | il romano cerca una vittoria importante all’esordio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.26 Bel momento durante l’intervista di Berrettini a Sky. Flavioè passato vicino al compagno abbracciandolo prima di avvicinarsi al campo. L’amicizia tra i giocatori è una delle armi in più della spedizionena. 17.23ritrovaa pochi giorni dal primo confronto ufficiale. I due giocatori si sono affrontati nel secondo turno degli US Open 2024 con ladell’no per 4-6, 6-3, 7-5, 6-3. 17.20 È giunto il giorno dell’esordio di Flaviocon la maglia azzurra. Quest’oggi l’no farà il proprio debutto ine proverà a lasciare subito un segno: in caso didell’incontro l’azzurro consegnerà all’ladel tie in attesa del doppio per capire il risultato finale. 17.15 Berrettini batte Blockx 3-6, 6-2, 7-5 e porta il primo punto all’