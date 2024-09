LIVE Cobolli-Bergs 3-6 7-6 0-0 Italia-Belgio 1-0 Coppa Davis in DIRETTA | lungo toilet-break del belga

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19.33 Volandri va a lamentarsi con il giudice arbitro. Nel mentre rientratra i fischi del pubblico bolognese. 19.32 È ancora fuori dal campo. Sono passati quasi 8 minuti dal termine del secondo set. 19.31 Nel secondo setha vinto il 67% dei punti con la prima, entrata il 56% delle volte, ed il 57% con la seconda. L’no ha messo a segno 5 aces e 3 doppi falli. 19.29è uscito dal campo insieme a Steve Darcis. Ildeve essere bravo a resettare quanto successo nel finale del secondo parziale. 19.26 Che cuore per Flavio. Secondo set complicatissimo per l’no che prima si è salvato due volte da 15-40, poi ha perso il servizio nell’undicesimo gioco.