LIVE Bolelli Vavassori-Gille Vliegen 7-6 7-5 Italia-Belgio 1-1 Coppa Davis in DIRETTA | partita perfetta per gli azzurri

22.24 Termina qui la testuale di. Vi ringraziamo per aver scelto di seguire quest'evento insieme a noi e vi invitiamo a rimanere sempre aggiornati sul nostro sito. Buon proseguimento di serata a tutti voi. 22.22 L'tornerà in campo domenica contro l'Olanda. hanno confermato, qualora ci fosse bisogno, che sono una delle coppie migliori del circuito e che Volandri potrà fare affidamento anche su di loro per strappare la qualificazione alla fase finale. 22.20 al limite della perfezione per Simone ed Andrea. I due non hanno avuto il minimo calo dell'attenzione al servizio perdendo, in totale, 6 punti.