La maledizione della prima luna | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 13 settembre 2024) La: trama, cast e streaming delsu Italia 1 Questa sera, venerdì 13 settembre 2024, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Pirati dei Caraibi – La(Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl),del 2003 diretto da Gore Verbinski. Il cast comprende Johnny Depp nei panni di Jack Sparrow, Geoffrey Rush, Keira Knightley, Orlando Bloom, Kevin McNally, Jack Davenport e Jonathan Pryce. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Caraibi, 1720 circa. La piccola Elizabeth Swann e suo padre, il Governatore Weatherby Swann, sono sulla nave inglese HMS Dauntless che li porta a Port Royal, quando un ragazzino di nome Will Turner viene portato a bordo.