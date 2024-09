Juve parla Thiago Motta | Testa all’Empoli Adzic? L’ho visto bene

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Torino, 13 settembre 2024 – Guai a pensare alla Champions League. Prima c’è l’Empoli. Il mantra diè chiaro: massima concentrazione sulla prossima partita e nessun calcolo sul futuro. Laè sul Castellani dove laaffronterà una squadra in forma e capace di difendersi, come dimostrato con Roma e Bologna. Su questo si è focalizzato: fare il meglio possibile in Toscana. Non c’è spazio per le distrazioni anche se il ritorno sul palcoscenico della Champions porta con sé una attenzione particolare. Non per, che per prima cosa vuole tornare da Empoli con tre punti, che tra l’altro sarebbero un buon viatico per generare ulteriore linfa in vista dei campioni di Olanda. Si pensa gara per gara.: “A Empoli partita complicata” Si guarda alla prossima gara, alla prima che il calendario pone davanti: non c’è spazio per pensare ad altro.