Invenzione green riduce le bollette | Primo brevetto italiano per il recupero del calore

(Di venerdì 13 settembre 2024) Certaldo, 13 settembre 2024 – Parola d’ordine sostenibilità. Dell’acqua non si butta via niente, ma anzi: grazie a uno strumento prima sperimentato e ora certificato, realizzato da un’azienda di Certaldo, il 90% delviene riciclato per recuperare energia. Un circuito virtuoso che si traduce in MRP/S, questo il nome dello scambiatore di(con centralina di regolazione), utile per recuperare ilda scarichi di liquidi caldi, soprattutto acqua. Un sistema brevettato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento Mercato e Tutela, Direzione Generale per la proprietà industriale, che ha riconosciuto in Techno System, un’innovazione unica in Italia. Un’industriale (e), dunque, che arriva da un’azienda locale esperta nella produzione di scambiatori di