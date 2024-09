Infortunio Kvaratskhelia | la decisione definitiva di Conte per Cagliari-Napoli

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’diha preoccupato i tifosi: arriva ladiin vista diHa fatto preoccupare tutti Khvichadal ritiro con la Georgia. Dopo aver dato spettacolo nella gara contro la Repubblica Ceca, in quella contro l’Albania si è fermato al minuto 75 per una forte contusione. La paura che potesse trattarsi di qualcosa di più c’è stata sin da subito, anche perché negli ultimi anni ilnon è mai stato particolarmente fortunato durante le soste per la nazionale. Con Victor Osimhen e la sua Nigeria, sembrava fosse una tassa fissa da pagare, con infortuni continui e che sono risultati anche decisivi nel corso delle stagioni. Perdere Kvara in questo momento avrebbe rappresentato un duro colpo per Antonio, che sta cercando di ritrovare una continuità che a questa squadra manca da oltre un anno.