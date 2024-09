Incidente sulla SP 262 | auto esce di strada giovane ferito e salvato

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 13 settembre 2024) Teramo - Un'finisce in una scarpata lungo la SP 262 tra Castelnuovo e Piancarani: il conducente vienedai vigili del fuoco. Un gravesi è verificato questa mattina presto lungo laProvinciale 262, tra Castelnuovo e Piancarani. Una Fiat Punto guidata da undel posto è improvvisamente uscita di, schiantandosi contro la barriera di protezione e terminando la sua corsa in una scarpata. Ancora in fase di accertamento le cause dell’, su cui stanno indagando i carabinieri di Alba Adriatica, intervenuti per effettuare i rilievi. Dopo l’impatto, l'ha percorso diversi metri lungo la scarpata prima di arrestarsi. Il conducente, miracolosamente sopravvissuto, è stato soccorso dai vigili del fuoco, intervenuti rapidamente sul luogo del sinistro.