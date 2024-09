Il Paradiso delle Signore spoiler | un grande successo per Rosa

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il personaggio disarà sempre più centrale al, come svelano glidella soap opera di Rai 1. La ragazza, infatti, si farà sempre più largo come giornalista e dimostrerà il suo talento soprattutto grazie ad Odile. Ricordiamo che quest'ultima è arrivata a Milano e si è trasferita a Villa Guarnieri dove ha deciso finalmente di vivere con la madre Adelaide e conoscere i membri della famiglia Sant'Erasmo. Odile, però, fin dal suo arrivo in città, ha manifestato il proprio disagio per il suo nuovo stile di vita e ha fatto fatica ad adattarsi. Poco dopo, la ragazza, a causa di una leggerezza, ha provocato uno scandalo che rischierà di travolgere i Sant'Erasmo. Successivamente, Tancredi, per cercare di stroncare i pettegolezzi causati dal gesto di Odile, consiglierà di organizzare un'intervista con Adelaide, la quale dovrà essere affiancata dalla figlia.