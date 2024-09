Il grande cinema visto dai ragazzi Tre nuovi appuntamenti con Baff

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Più di 100mila le presenze degli studenti alle proiezioni dei film nella sezione "Made in Italy - Scuole" proposta dal– Busto Arsizio film festival nell’arco degli oltre vent’anni della manifestazione, quest’anno alla ventiduesima edizione. L’attenzione ai giovani: fin dall’inizio è stata una particolare caratteristica deldiventato negli anni un appuntamento dirilievo per la programmazione di qualità, gli incontri e gli ospiti. Nella settimana del festival, dal 28 settembre al 5 ottobre, saranno proposti per le scuole tre, preziose occasioni di confronto e riflessione.