Il governo litiga con Lagarde ma Giorgia non tradisce Orbán

(Di venerdì 13 settembre 2024) IlMeloni continua are con tutti in Europa. Fa un’eccezione solo con l’Ungheria di Viktorcon cui si guarda bene dall’increspare i rapporti. Il vicepremier di Forza Italia e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sguaina la spada e invita al duello la presidente della Bce, Christine. Mentre l’Italia, a differenza di altri grandi paesi che non hanno mandato i loro ministri, spedisce il titolare del dicastero dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, all’Eurogruppo-Ecofin che si è tenuto a Budapest. Tajani polemizza consul taglio dei tassi La Bce taglia i tassi per la seconda volta, ancora di 25 punti base. “Serviva più coraggio”, dice Tajani. Un concetto ribadito anche dal ministro per le Imprese e il Made in Italy Adolfo Urso.