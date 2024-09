I due sono stati una coppia poi è rimasta l' amicizia e una proficua collaborazione musicale

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il matrimonio tra Veronica Ferraro e Davide Simonetta, celebrato il 12 settembre, ha avuto come protagonisti non solo gli sposi, ma anche Annalisa, che con il marito Francesco Muglia ha regalato un momento magico durante la cerimonia. In particolare, la cantante ha eseguito una commovente versione de La prima cosa bella, accompagnata al pianoforte dal consorte, mentre gli sposi si godevano questo dolce omaggio. Un dettaglio che ha reso ancor più speciale l’atmosfera, vista la precedente relazione sentimentale tra Annalisa e lo stesso Simonetta.