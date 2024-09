Giostra altolà del prefetto di Arezzo De Luca | Basta incidenti Serve l’impegno di tutti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – Nove mesi per partorire il piano di sicurezza per la. IlMaddalena Deha convocato un comitato speciale sull’ordine e la sicurezza pubblica per analizzare gliprima e durante la sfida al Buratto del 1° settembre. I disordini in diverse zone del corteo storico e in piazza Grande sono stati passati sotto la lente di ingrandimento delle forze di polizia. Il sindaco ne ha parlato anche in consiglio comunale rispondendo alle interrogazioni di Roberto Cucciniello (Fratelli d’Italia) e Vittorio Giorgetti (Lega).