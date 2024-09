Genova Toti svolgerà lavori socialmente utili per 1 500 ore

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’ex governatore ligure sceglie di patteggiare. L’inchiesta per corruzione potrebbe chiudersi con il patteggiamento per uno dei protagonisti. I legali di Giovannihanno trovato l’accordo con la Procura per patteggiare due anni e un mese. La decisione finale spetterà al gup che dovrà fissare un’udienza. La pena chepatteggia con la Procura sarà sostituita conper 1.500 ore. “Come tutte le transazioni suscitano sentimenti opposti: da un lato l’amarezza di non perseguire fino in fondo le nostre ragioni di innocenza, dall’altro il sollievo di vederne riconoscere una buona parte”. Questo il commento di. Nell’accordo tra i pm e l’avvocato Stefano Savi prevista anche l’interdizione temporanea dai pubblici uffici e l’incapacità di contrattare con le pubbliche amministrazioni per la durata della pena e la confisca di 84.100 euro.