Fragili e cronici Via ai controlli a distanza

(Di venerdì 13 settembre 2024) Un progetto sperimentale di telemedicina, pilota per l’intera Lombardia, ideato dal Comune di Dossena e a cui hanno aderito la Regione, l’Asst Papa Giovanni XXIII e l’Ats di Bergamo. Si chiama “Accorciamo le distanze“, partirà a ottobre e durerà - in fase sperimentale - per un anno, grazie a un finanziamento del Pnrr di 195mila euro. Circa 120 persone saranno monitorate 24 ore su 24: l’allerta potrà arrivare direttamente al servizio di emergenza-urgenza, se si tratta di parametri vitali. Oppure a familiari, caregiver, infermieri, o a una rete socio-sanitaria se si tratta di altre problematiche. Saranno 110 i pazienti di Dossena (il paese conta 890 abitanti) individuati per l’adesione, dieci. L’obiettivo è di estendere poi il modello, se valido. Il servizio, gratuito, è rivolto a pazientio a rischio, alleggerendo il carico dei servizi sanitari.