F1 GP Azerbaijan 2024 repliche in chiaro | orari programma e come seguirle

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) La F1 raggiunge il circuito cittadino di Baku, in occasione del Gran Premio d’. Si tratta del diciassettesimo appuntamento del mondiale, che si avvicina al punto di svolta nella classifica costruttori. Red Bull guida ancora il campionato, ma McLaren è seconda per soli otto punti. Il fine settimana di gara inpotrebbe quindi rivelarsi decisivo per il sorpasso. A Baku sarà impegnato anche Oliver Bearman, che prende il posto di Kevin Magnussen dopo la squalifica ricevuta a Monza. I venti piloti più veloci del mondo saranno impegnati tra venerdì 13 settembre e domenica 15 settembre. L’intero fine settimana sarà trasmesso sui canali di Sky Sport, accessibili tramite abbonamento. E’ prevista anche la copertura indi qualifiche e gara, entrambe trasmesse in differita sul canale di Tv8.