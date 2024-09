Ex Ilvaannullato processo Va a Potenza

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di venerdì 13 settembre 2024) 16.45 La Corte d'Assise d'Appello di Taranto ha annullato la sentenza di primo grado delAmbiente Svenduto a carico di 37 imputati e 3 società per il disastro ambientale causato dall'ex Ilva, durante la gestione Riva. Accolta la richiesta dei difensori di spostare il procedimento a. La motivazione è che i giudici tarantini che emisero la sentenza sarebbero "parti offese" del disastro ambientale. In 1°grado ci furono 26 condanne per manager e politici, la confisca di alcuni impianti e di profitti di società Riva.