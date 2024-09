Ex concorrente di X Factor attacca Fedez dopo i problemi con l’autotune | Io eliminata da uno che non sa cantare | VIDEO

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 13 settembre 2024) Exdi X: “Non sa” Dora Lee Marchi, exdi Xdal talent nel 2015,in seguito all’esibizione durante la quale il rapper ha avuto un problema tecnico con. In unpostato su TikTok, la cantante ha dichiarato: “Tu non saie ti esponi comunque come se fossi Eminem o Pavarotti. Te lo spiego iocosa è una vita in salita. Eppure tu ti sei permesso di giudicare e di tarpare le ali a persone che avevano un futuro. E non parlo solo per me”. “Sai cosa è una vita in salita? È fare 120 date l’anno da due ore e mezza, anche 3 per 20 anni.