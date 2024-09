Erdogan chiede a Putin di restituire la Crimea Perché è una buona notizia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nato, qualcosa si muove. Almeno a sentire il turco Recep Tayyip, presidente del Paese islamico chiave del Mediterraneo -incuneato tra Europa, Medio Oriente e Asia Centrale - nonché il secondo più forte esercito dell’Alleanza atlantica. Ecco che, a proposito di forza muscolare,ha appena chiarito un punto nodale circa la road map verso la pace in Ucraina: «Il sostegno della Turchia all’integrità territoriale, alla sovranità e all’indipendenza dell’Ucraina rimane incrollabile», ha dichiarato ieri in un videomessaggio inviato al vertice della Piattaforma internazionale della, la penisola contesa tra Kiev e Mosca. Ma soprattutto, il presidente turco - che molto si è speso per i negoziati tra le parti in guerra, pur senza grandi risultati – ha chiarito che «il ritorno dellaall’Ucraina è un requisito del diritto internazionale».