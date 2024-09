Domani torna la Serie A ora non si può più scherzare | Milan e Roma già spalle al muro

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dopo la sosta per gli impegni delle varie nazionali, riparte il massimo campionato di calcio italiano con una giornata spalmata su tre giorni, da sabato a lunedì Dopo la pausa per le nazionali sabato 14 settembre siin campo su tutti i campi. La 4 giornata diA però si concluderà poi lunedì 16 settembre alle 20.45 con il posticipo dei posticipi, Lazio-Verona alo stadio Olimpico di. Il menù del lungo weekend sarà ricchissimo di partite dove tutte le big saranno impegnate in partite contro avversarie soltanto sulla carta inferiori, contro le quali oramai non è più possibile compiere passi falsi.laA dopo la Nazionale italiana – Cityrumors.it –Quella che va ad incominciare sarà la giornata di campionato che aprirà poi un ciclo davvero complicato per tutte quelle squadre impegnate nelle coppe europee.