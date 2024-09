Conto alla rovescia per il derby Inter e Milan otto giorni di fuoco

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Vincere è qualcosa di straordinario. E non si vince per caso, ma perché lo si merita". Firmato, Beppe Marotta. Messaggio chiaro ai naviganti, in una stagione dquale si vuole il bis (e non solo). Il presidente nerazzurro ha parlato a margine dell’anteprima di “. Due stelle sul cuore“, il film sul ventesimo scudetto, conquistato proprio nelche ritornerà a infiammareo domenica 22 settembre alle ore 20.45: "Aver rivisto questo bellissimo film è motivo di grande emozione. Questa giornata suggella il percorso straordinario attuato da tutta l’, centrando un sogno che rimarrà nella storia". E ancora: "L’emozione nasce da da giornate vissute con tensione. Ricordo la vigilia del 22 aprile (la data delscudetto): ognuno aveva le facce tirate e questo oggi è qualcosa di toccante.