Chi è Anna Pepe la rapper prima sia nelle classifiche radio che Spotify

(Di venerdì 13 settembre 2024)è la cantante del momento,in quasi tutte lemusicali. Un successo improvviso che l’ha portata nel 2023 ad essere l’artista femminile più ascoltata su. Scopriamo insieme chi è e quali sono i suoi maggiori successi.conquista lemusicali Alzi la mano chi questa estate non ha intonato almeno una volta il ritornello di ‘30 gradi‘. L’autrice di quel brano è una giovane di 21 anni,, che è nata a La Spezia e in poco tempo è riuscita a dominare la scena rap italiana. Sin da piccola si appassiona alla musica anche grazie al padre Dj e già dal suo singolo d’esordio fa registrare numeri record. “BANDO” ha ottenuto un doppio disco di Platino e importanti collaborazioniversioni remix (con Rich The Kid, Maxwell, Endor e Gemitaiz&Madman).