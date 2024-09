Boom concerti estate 2024 Assomusica | +16% aumento stimato

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di venerdì 13 settembre 2024) (Adnkronos) – Un’di successo, quella, per gli eventi musicali, con numeri in crescita in tutta Italia: da Nord a Sud, dai grandi ai centri medio-piccoli, e con una grande partecipazione dei più giovani. A tracciare un bilancio è, l’associazione che rappresenta e sostiene gli organizzatori e i produttori di spettacoli musicali dal vivo. “Dall’ultimo riferimento certo fornitoci dal rapporto Siae, che fa riferimento al 2023 rispetto al 2022 – riferisce all’Adnkronos il presidente diCarlo Parodi – registriamo una percentuale di crescita deidi musica pop, rock e leggera del. La sensazione è che ciò verrà confermato anche per il, ma l’ufficialità la avremo solo tra qualche mese con la pubblicazione dei dati”.