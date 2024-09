Bertinotti? Imbarazzo totale nello studio del quiz di Rai 1 | le facce dei politici chi non riconoscono | Video

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Come si chiamano questiitaliani?". Una semplice domanda crea scompigliodi The Floor - Ne rimarrà solo uno, il nuovoshow di Rai 2 condotto da Ciro Priello e Fabio Balsamo, due volti del celebre collettivo comico napoletano The Jackall. Si sfidano Fabio e Biagio, in un testa a testa avvincente. Sulwall si susseguono le immagini di alcuni celebri leader di casa nostra: Giulio Andreotti, indovinato. Marco Pannella: sbagliato, il concorrente dice "Pertini" e poi, probabilmente consapevole del disastro, si rifugia nel "passo". Tocca poi a Giorgio Napolitano: altro "passo" per Fabio, che poi si riscatta con "Silvio Berlusconi". "Rosy Bindi" non viene invece indovinato da Biagio. Stessa sorte per Alessandro Di Battista, mentre Pier Luigi Bersani viene confuso con "Fausto".