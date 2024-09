Basket serie B | match con Imola e abbonamenti Doppio appuntamento per l’Adamant

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Giornata importante in casa Adamant Ferrara: questa mattina alle 12 verranno svelati i dettagli della campagna, che dovrebbe partire lunedì 16 settembre, mentre nel pomeriggio – con palla a due alle 18.30 – la truppa di coach Benedetto tornerà in campo in un test amichevole alla Bondi Arena contro la Virtus, formazione diB Nazionale. Dopo quanto di buono fatto vedere contro l’Andrea Costa e Bologna, Drigo e compagni sono chiamati ad un ulteriore passo in avanti, detto che fino all’ultimo andranno valutate le condizioni di un paio di giocatori: non preoccupano quelle di Santiago, vittima di un colpo al ginocchio subito martedì a San Lazzaro, così come quelle di Marchini, che dopo essere rimasto ai box nelle ultime due amichevoli potrebbe tornare a saggiare il campo proprio questo pomeriggio.