Annalisa al matrimonio del suo ex beccata così | la foto scatena clamorosi sospetti | Guarda

(Di venerdì 13 settembre 2024)si diverte aldell'ex fidanzato Davide Simonetta, che ha pronunciato il fatidico "sì" giovedì 12 settembre, la sposa è l'influencer Veronica Ferraro. Durante la serata, la cantante ha dedicato una canzone agli sposi, esibendosi poi in alcuni duetti con Tananai e lo stesso Simonetta, che è anche il suo produttore, artefice con lei del successo Bellissima. Tuttavia, potrebbe esserci un altro dettaglio che ha catturato l'attenzione della serata. Alcune immagini e video condivisi sui social mostrerebberocon una silhouette "particolare", profilo che alimenta idei fan: potrebbe essere incinta? Le voci su una sua possibile gravidanza erano già circolate in occasione dell'ultimo Festival di Sanremo. Dopo ilcon Francesco Muglia, suo manager, molti fan hanno iniziato a fantasticare su un bebè in arrivo.