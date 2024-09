Alia meno abbandoni di rifiuti con ispettori lungo l' Ombrone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Pistoia, 13 settembre 2024 - Prosegue l'impegno degliambientali diMultiutility, a stretto contatto con il Comune di Pistoia, per mantenere il decoro del territorio. Da inizio settembre sono impegnati in attività di sensibilizzazioneil percorso del fiumecon pattugliamenti a piedi, parlando con le persone e facendo attività di prevenzione. L'attività nasce da segnalazioni ricevute dae dall'Amministrazione. I controlliil fiume hanno fatto riscontraresoprattutto in alcune zone, come il tratto che parte dal ponte di Gello (via Vecchia Montanina). A fronte di un numero di controlli in crescita - da 3.497 nel I semestre 2023 a 3.639 nello stesso periodo del 2024 -, spiega, si registra una piccola ma incoraggiante diminuzione delle sanzioni, che dalle 260 del I semestre 2023, passano a 237 del 2024.