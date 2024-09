Sportello psicologico Un aiuto gratuito contro disagio e malessere

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) In principio a spingere l’iniziativa sono stati virus, lutti, smart-working, didattica a distanza, poi si sono aggiunte cassa integrazione e incertezza sul futuro. Dalla pandemia in avanti ansia e stress hanno registrato un’impennata, anche fra i giovanissimi e Vimodrone dal 2022 ha aperto loper contrastare il. Ora, rilancia il servizio confermato dopo una fase sperimentale, il Comune continua a prendersi cura di chi attraversa un momento difficile. "Occuparsi della comunità significa anche fare fronte alle fragilità e sostenere le persone nei momenti più critici della loro esistenza, un compito che sentiamo molto in Giunta - spiega il sindaco Dario Veneroni -. Mettere a disposizione un servizio come questo è un’ulteriore testimonianza dell’attenzione delle istituzioni ai propri cittadini.