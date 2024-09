Second hand un mercato che non conosce crisi

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) Roma, 12 settembre 2024 – Fino a qualche decennio fa era una prassi consolidata nelle famiglie, quella di “passare” i vestiti fra fratelli, cugini, riutilizzando quei capi che, crescendo, diventavano stretti. Da alcuni anni, il cosiddettodel “” è tornato prepotentemente alla ribalta, un po' per necessità economiche, un po' per un tema di economia circolare, e un po' perché è sempre più trendy vestire con abiti non di marca, vintage e dia mano. Unche vola verso i 350 miliardi di dollario uno studio realizzato da Global data per Thredup, questodell'usato raggiungerà i 350 miliardi di dollari nel giro di cinque anni, soprattutto grazie all'e-commerce.