Samsung ad IFA 2024 presentata la sua AI per tutti | tutte le novità e gli aggiornamenti sui prodotti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) “AI for All”, AI per. È stato questo lo slogan adottato dadurante la conferenza stampa di presentazione deiesposti durante la centesima edizione di IFA, a Berlino. L’impegno dell’azienda sudcoreana è quello di democratizzare l’uso dell’intelligenza artificiale, in modo tale da (provare) a renderla fruibile a più persone possibili. Come ha dichiarato Benjamin Braun, Chief Marketing Officer diEuropa, l’AI ha il compito di “semplificare la vita anziché complicarla” e si pone l’obiettivo di fornire “un aiuto concreto, in grado di soddisfare le esigenze dei consumatori”., con la sua visione “AI for All”, incorporadotati di intelligenza artificiale che vanno dai dispositivi mobile, agli elettrodomestici fino ai sistemi di intrattenimento.