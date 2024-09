Repubblica – Milan prime tensioni tra RedBird e Ibrahimovic | i casi Camarda e Abate e il video con IShow Speed|Primapagina

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di giovedì 12 settembre 2024) 2024-09-12 11:49:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: Una serie di contestazioni piuttosto precise e circostanziate. Episodi singoli e non isolati che vengono riassunti e raccontati nell’articolo scritto dal collega diEnrico Currò, che ha svelato alcuni retroscena sul ruolo di Zlatanal. Un ruolo che ne uscirebbe ridimensionato in termini di immagini all’esterno e di autorevolezza all’interno del club, in quanto vengono elencati come motivo di perplessità e risentimento da parte della proprietà nei confronti dell’ex campione svedese. Il famososu Youtube in compagnia del noto content creatorSpeed – quello nel quale quest’ultimo si rese protagonista dell’infelice battuta “Chi si muove è gay” – dal quale non prese immediatamente le distanze sarebbe soltanto la punta dell’iceberg.