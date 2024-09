Renzi | Non sosterremo Bucci in Liguria resta il niet di Conte

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di giovedì 12 settembre 2024) ROMA – “Marcoè stato un bravo sindaco di Genova e abbiamo lavorato bene insieme. Oggi si candida per il centrodestra come governatore della. Ma stavolta noi non lo appoggeremo. La politica ha le sue regole, siamo seri. Noi abbiamo scelto due mesi fa di aderire all’appello di Elly Schlein per costruire un nuovo centrosinistra. Oggi Marco si candida con la destra. La politica ha le sue regole: non c’è nessuna amicizia o stima personale che possa superare questa contraddizione”. Lo scrive sui suoi canali social il leader di Italia Viva Matteo. “Da questa vicenda – aggiunge – emerge ancora una volta una banale constatazione: il centrodestra litiga su tutto ma poi si unisce sulle candidature. Nel centrosinistra invece, nonostante gli appelli di Elly Schlein, rimangono idi. E chi mette i veti gioca per gli avversari”.