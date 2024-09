Orcel fusione e acquisizione di Commerzbank in cima ai colloqui

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) ll ceo di Unicredit, Andrea, dopo l'acqusizione del 9% di, sottolinea che "le conversazioni su un'operazione dio su un'ulteriore combinazione" con l'istituto di Francoforte "sono inalle discussioni in corso sulla partecipazione". "Dato che ora siamo un investitore, possiamo impegnarci in modo costruttivo per capire se tutti noi vogliamo creare qualcosa di più del solo valore che può essere creato dastandalone", rileva il banchiere in una intervista a Bloomberg Tv. "Potremmo salire, scendere e combinare", spiega nel sottolineare che "siamo molto pazienti". "Pensavamo che le condizioni per procedere" su"non ci fossero, ma in estate, sentiti i rumor, abbiamo deciso - racconta - di acquistare titoli sul mercato a prezzi piuttosto attrattivi". .