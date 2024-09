Milano diventa per due giorni la capitale mondiale delle nuove frontiere della medicina della riproduzione

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 settembre 2024) (Adnkronos) -, giovedì 12 settembre 2024. Da domani la città disi trasforma nella, accogliendo alcuni dei maggiori esperti internazionali che presenteranno e discuteranno le ultime innovazioni diagnostiche e terapeutiche nel corso del 2nd International Meeting "The Future of A.R.T.". Il congresso, che è aperto alla partecipazione per tutti i medici e i biologi del settore e i giornalisti (info e registrazioni sul sito: www.dolphinorganization.com/nextfertilityprocrea2024), si tiene all'NH CollectionCityLife e affronterà il tema dell'infertilità, «che è un problema di salute globale preoccupante, che colpisce una coppia su sei in età riproduttiva in tutto il mondo -spiegano i tre presidenti del congresso, i dottori Marina Bellavia, Ettore Caroppo e Giovanni M. Colpi-.