Michelangelo una stagione d’oro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024) Quattordici titoli di prosa con grandi autori della commedia moderna e della drammaturgia contemporanea e oltre 80 altri appuntamenti tra danza, comicità, concerti, illusionisti, musical, youtubers: è quello che offre alla città il palcoscenico del Teatrodi Modena per la sua 36esima. Trentasei anni di intenso lavoro che hanno fatto di questo spazio un’istituzione, come raccontano i numeri portati dal direttore Berto Gavioli: "Solo l’anno scorso abbiamo superato le 40mila presenze, alzato il sipario 110 volte con una media di 400 spettatori a sera. Gli abbonati sono arrivati a quota 725 e sono stati oltre 30 i sold out, pari a circa un terzo del totale degli spettacoli andati in scena".