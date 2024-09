L' altra verità su Cutro

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’accusa è netta e proviene dalla procura, dai giornali, dall’opinione pubblica: quei 94 morti nel naufragio del 26 febbraio 2023 sono colpa dei militari. Ma a leggere bene le carte, le cose sono andate diversamente: la colpa è degli scafisti che si sono incagliati per eludere i controlli. Se fossero affondati a 15 miglia dalla costa calabra sarebbe stato un naufragio, ma sono arrivati a meno di 200 metri. Si tratta di un sinistro causato dagli scafisti che volevano eludere i controlli» è il giudizio netto di chi, in prima linea sul mare, conosce bene il caso. Di fronte alla spiaggia di Steccato di, poco dopo le 4 del mattino del 26 febbraio 2023, una barca salpata dalla Turchia con circa 180 migranti soprattutto afghani, pakistani e iraniani si è arenata su una secca, 1,9 metri d’acqua, per la manovra azzardata degli scafisti.