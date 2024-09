La guida definitiva ai migliori sex toys per uomini da godersi da soli o in compagnia

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il mondo dei sexperè costellato (ahinoi!) di una miriade di stereotipi e pregiudizi duri a morire. Inutile negarlo. In molti (diciamolo: troppi) sono convinti che il caro e vecchio fai-da-te sia già di per sé sufficiente a regalare il massimo grado di godimento possibile in autonomia. Spoiler: non è così. Ma l'ostacolo più grande da superare è un altro, ovvero il pregiudizio intorno al piacere anale. Privarsi della stimolazione anale è un po' come rinunciare al piacere di un tuffo in Riviera Ligure quando ci sono 34 gradi in città per timore di mettersi allasull'Autostrada dei Giovi.