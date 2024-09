Judo tredici azzurri in gara al Grand Prix di Zagabria

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Chiusa la porta di Parigi 2024 inizia il cammino verso Los Angeles 2018 e saranno 324 gli atleti che prenderanno parte al Zagreb, primo appuntamento post-olimpico dell’IJF World Tour. Come prevedibile, i migliori al mondo hanno staccato per ricaricare le pile e settare gli obiettivi futuri, così questo evento può essere un’ottima occasione di ottenere punti nel ranking per chi vuole scalare e raggiungere posizioni di vertice.gli italiani iscritti: Francesco Cargnelutti (66 kg), Giovanni Esposito, Gabriele Sulli (73), Leonardo Casaglia, Vincenzo Pelligra (81), Jean Carletti, Enrico Bergamelli (100), Giulia Ghiglione (48), Carola Paissoni (63), Ludovica Franzosi, Giorgia Stangherlin (70), Irene Caleo (78), Erica Simonetti (+78). Da segnaalre il cambio di categoria per Stangherlin, che scende dai -78 ai -70 kg.