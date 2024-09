Infermieri sulle barricate turni pesanti e pochi riposi | Fino a 10 notti al mese si rischia di sbagliare

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Legnano – Una lettera-denuncia, firmata da un infermiere e un operatore socio sanitario (oss), che lavorano in un reparto a bassa intensità di cure dell’Asst Ovest Milanese. Una testimonianza condivisa da altri colleghi, dei quali si fanno portavoce. “Gli operatori sanitari sono saturi, fra salti di riposo,raddoppiatea 10notal, e carichi di lavoro sempre più al di fuori delle competenze sanitarie del Contratto collettivo nazionale del lavoro 2019/2021 - scrivono -. Coniugare efficienza e assenza degli errori è diventato impossibile. Vogliamo soprattutto far notare come i salti di riposo sempre più frequenti determinino gravi ripercussioni sulla salute psicofisica di noi operatori, già gravata anche dalla situazione stipendiale, mai rinnovata in tabellari degni di tale professione“.