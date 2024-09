I food influencer che recensiscono i piatti mangiando in auto hanno capito niente dei ristoranti

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il Washington Post ha pubblicato un lungo articolo a firma del veteranoeditor e reporter Tim Carman suicritic che si esprimono dalle proprie. Il genere della critica gastronomica filmata dall'interno dell'mobile e pubblicata sui social è emerso con l'ascesa di piattaforme video dai filmati brevi, come TikTok e Instagram. Social chedemocratizzato il gioco delle recensioni gastronomiche ben oltre quanto i primi blog erano riusciti a fare. Basta una vettura, una fotocamera per smartphone, un po' di esperienza nel montaggio video e una personalità che si esprime dal piccolissimo schermo. Le recensioni inSeduto al volante della suamobile, Keith Lee estrae un intero pesce "snapper" fritto dal cartoccio di stagnola, facendolo penzolare per la testa davanti alla telecamera.