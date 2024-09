GTA 6 girerà a 4K e 60 FPS su PS5 Pro? Risponde Digital Foundry!

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 12 settembre 2024) GTA 6a 4K e 60 FPS su PS5? Questa è la domanda che si stanno ponendo non pochi giocatori in questi ultimi mesi, conche ha deciso di conseguenza di fare un po’ di chiarezza in merito a risoluzione e framerate del nuovo gioco di Rockstar Games sulla console mid-gen di Sony. Appena poche ore dopo l’annuncio ufficiale di PS5, gli esperti della redazione inglese hanno evidenziato non poche perplessità in merito alla possibilità che GTA 6 riesca effettivamente a girare a 4K e 60 fotogrammi al secondo su PlayStation 5. Leggiamo quanto affermato da Richard Leadbetter, technology editor di(grazie ad IGN): “Penso che ci sianove sufficienti per suggerire che il trailer di annuncio di GTA 6 girava su PlayStation 5 o Xbox Series X. In merito ai 60 FPS su PS5dico no.