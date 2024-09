Colak un globetrotter con il vizio del gol | Ho il fuoco dentro Dimostrerò chi sono

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Antonioè un attaccante tedesco, naturalizzato croato, con ildel gol, ben 172 in carriera. Un bomber poliglotta (parla ben sei lingue) che di reti ne ha segnate ovunque nel suo girovagare tra Norimberga, Rijeka, Malmoe, Rangers e che ora si ripromette di stupire anche in Italia: "Ho il, voglio dimostrare chi èanche in questo paese". Tra le pieghe il ds Stefano Melissano ha svelato: "Per convincerlo ad accettare gli abbiamo inviato i video di Spezia e della curva. Lo ringraziamo per aver considerato Spezia una piazza importante, lui non ha bisogno di presentazioni, deve solo buttare la palla"., perché ha scelto lo Spezia? "Perché lo ritengo un club importante, i dirigenti hanno fatto di tutto per portarmi qui, ho percepito fiducia da parte del direttore e del mister.