Champions League i pronostici del supercomputer Opta | statistiche in favore del City Inter terza favorita

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Martedì prossimo avrà inizio la prima fase della, che si rinnova proponendo un nuovo format. Saranno 36 le squadre impegnate nel lungo e tortuoso percorso che porterà un solo club a sollevare l’Orejona il 31 maggio 2025 all’Allianz Arena. Come da tradizione, ildiha fatto una previsione basata su diversi parametri statistici e ha stabilito che il Manchesterè nuovamente il club favorito, con una probabilità de 25.3%. Il Real Madrid occupa la seconda posizione con il 18.2% delle possibilità di successo.l’con 10.9%, quarto l’Arsenal con 6.3% e quinta opzione Bayer Leverkusen 5.4%. Il Barcellona ha il 5.2% di possibilità di vittoria, contro il 4.2% del Liverpool, il 4.1% del Bayern Monaco, il 4.1% del PSG e l’1.1% della Juventus. Il Borussia Dortmund è undicesima in 2.4%, esattamente come l’RB Lipsia.