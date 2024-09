Capocannoniere Serie A Lautaro a secco | si abbassa la quota di un grande rivale

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 12 settembre 2024) Un inizio di stagione con il freno a mano tirato perMartinez, ancora adi gol con Inter e nazionale. E intanto la forbice per il titolo dicon Vlahovic, autore di due reti finora, continua a stringersi. Se a fine agosto il ‘Toro’ era il favorito a3 contro il 4,50 del serbo, ora gli esperti di Planetwin365, citati dall’Adnkronos, offrono a 3,50 l’interista e a 4,25 lo juventino, come riporta Agipronews. Su Snai laè addirittura la stessa: entrambi sono appaiati a 4. E le possibili alternative? Senza dubbio l’altro interista, Marcus Thuram, attualmente leader della classifica marcatori con quattro centri. Il francese si gioca a 5,50 su bet365, mentre Romelu Lukaku, subito in gol all’esordio e pronto a caricarsi sulle spalle il Napoli di Conte, paga 9 volte la posta.