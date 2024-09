Canoa velocità Tacchini Casadei non si fermano | I Mondiali di Milano Los Angeles 2028 e il gap dai cinesi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) Presente e futuro, ma anche un passato vicino e d’argento che rimane scolpito nella memora collettiva degli appassionati italiani die di sport in generale. Carloe Gabriele, secondi alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel C2 500, sono intervenuti anell’evento della Federche ha lanciato i2025, in programma proprio nel capoluogo meneghino l’anno prossimo, e i Campionati Italiani 2024, che si disputeranno nel prossimo fine settimana sempre nel bacino dell’Idroscalo. Cosa resta da fare, se così possiamo dire, in questo 2024? Carlo: “In questo 2024 resta poco altro a livello sportivo, se non i Campionati Italiani. Gabriele gareggerà un po’ più di me. Io farò qualcosa in meno. In queste settimane mi sono un po’ goduto la medaglia, sono meno in forma del solito”.