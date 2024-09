Bucci sarà il candidato per il centrodestra alle regionali in Liguria nonostante la diagnosi di cancro

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 12 settembre 2024) Più forte della malattia. Il sindaco di Genova Marcoilper ilinladi. Laè arrivata lo scorso maggio. “Diventa ogni giorno più evidente che qui inc’è un problema grosso. Non voglio lasciare la mia regione ai signori del No. Magari sanno finanziare le opere con un decreto, ma poi le rntano con le loro contraddizioni interne”, spiega in un’intervista al Corriere della sera in cui parla della scelta di candidarsila malattia. “Devi capire che la tua vita è cambiata ma non è ancora finita. Se mi restano cinque anni riesco a finire il mandato” affermain riferimento almetastaticoghiandole linfatiche nel collo contro cui sta lottando da mesi. Laè arrivata il 30 maggio, l’operazione è stata effettuata il 3 giugno.